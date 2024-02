Sanzioni, la Ue smentisce Mosca: «La crescita economica della Russia esiste solo sulla carta»

Ucraina, nuove sanzioni Usa e Ue. Appello di Zelensky: AGI - Gli Stati Uniti stanno preparando un pacchetto di sanzioni contro più di 500 soggetti russi coinvolti nella guerra in Ucraina mentre Volodymyr Zelensky esorta dagli schermi di Fox News il Congre ... msn

Ucraina-Russia, nuovo pacchetto di sanzioni. Funzionano Cosa dicono i dati: E' in arrivo un nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, il tredicesimo. Dall'inizio della guerra in Ucraina, la risposta della Ue si è focalizzata su uno strumento ritenuto indispensabile per accompa ... informazione

Oltre le sanzioni, come Huawei ha retto all’urto. Report Ecipe: Da Shenzhen, però, arrivò una secca smentita. “Grazie all’accumulo preventivo di ... I numeri sembrano sposare questa tesi. Nel 2023 Huawei, sotto sanzioni dal 2019, quando fu accusata di spionaggio, ... formiche