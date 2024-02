Santi Francesi, tutte le date del Club Tour 2024

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 febbraio– Con alle spalle la partecipazione alla 74° edizione del Festival di Sanremoe dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal loro brano sanremese ‘L’Amore in bocca’, ihanno annunciato nelle scorse orele tappe della loro prossimanée, una delle prime occasioni in cui i loro fan potranno sentirli esibirsi dal vivo dopo la loro vittoria ad X Factor 2022., ilinizia da due chiese sconsacrate Il duo di artisti (in passato conosciuti anche come The Jab, e concorrenti del talent show ‘Amici’) hanno confermato prima di tutto un paio di concerti davvero molto particolari, fissati all’interno di due chiese sconsacrate: il primo è in programma il 15 marzo a Milan o presso ...