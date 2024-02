Santa Marinella | “Le parole dei libri e degli autori” alla biblioteca Capotosti

Santa Marinella, al via il programma in biblioteca 'Le Parole dei libri e degli autori'

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Prende il via il programma primaverile organizzato dA., presentato dall’assessorecultura Gino Vinaccia e sostenuto dal sindaco Pietro Tidei. “Ledei” è una proposta che prevede molti appuntamenti all’interno dei quali verranno presentati ie i loro. Vari i temi e le voci che animeranno il dibattito culturale e sociale della nostra comunità. Si parte con la presentazione di “135 incontri umani di Gesù”, testimonianze raccolte da Giovanni Di Michele, che fu vice parroco anegli anni della contestazione, lasciando ai giovani di ...

