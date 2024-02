Sanremo | camion lo investe | muore 17enne

Sanremo, camion investe fratelli che andavano a scuola: muore 17enne

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 11.30 Uno studente di 17 anni è morto dopo essere stato investito da un. Il fatto è avvenuto a Bussana, una frazione di. Dopo l'incidente l'autista si è dileguato, ma poi è stato rintracciato dalle forze dell'ordine. Ha detto di non essersi accorto di nulla. Tir sequestrato e autista in ospedale per gli esami previsti. Il ragazzo camminava lungo un muro con la sorella di 15 anni quando sono stati travolti dal mezzo. La giovane è stata ricoverata in ospedale per i numerosi e gravissimi traumi riportati.