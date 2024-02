Sanremo | Tir uccide un 17enne e fugge

Studente morto a Sanremo, fermato l'autista di un Tir

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 Uno studente di 17 anni è morto dopo esser stato investito stamani poco prima delle 8 da un mezzo, probabilmente un camion, che è scappato dopo l’incidente. E’ successo nella zona di Valle Armea, a Bussana, frazione di. Il ragazzo era in compagnia della sorella di 15 anni e stava camminando lungo il muro quando il mezzo li ha travolti entrambi . La ragazza è stata trasferita all’ospedale di Pietra Ligure a causa dei numerosi e gravissimi politraumi riportati. E’ stato rintracciato il camion, un Tir con rimorchio con targa romena, che trasportava tubi in acciaio, rivelanews.it. Il conducente è ora ascoltato dagli agenti della polizia locale. E’ stato fermato non lontano dal luogo dell’incidente con il conducente in stato di choc. Al momento non è dato sapere se l’uomo sia fuggito ...