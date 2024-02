Sanremo | tir investe due fratelli mentre vanno a scuola | morto 17enne | 13enne gravissima

Sanremo, camion investe fratelli che andavano a scuola: muore 17enne

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Questa mattina, un tragico incidente si è verificato a Bussana, una frazione di, in cui un ragazzo studente di 17 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion, che è fuggito dalla scena dell’incidente. Il ragazzo si trovava in compagnia di sua sorella di 13 anni e stavano camminando lungo il muro, in un tratto senza marciapiede della bretella, quando entrambi sono stati travolti dal veicolo. Il ragazzo èsul colpo. La ragazza, invece, a causa di numerosi e gravi traumi, è stata trasferita all’ospedale di Pietra Ligure e si trova ora in condizioni gravissime. L’autista L’autista del camion coinvolto nell’incidente mortale che ha causato la morte delè stato fermato poco dopo dalle autorità. La polizia è riuscita a rintracciare l’uomo grazie alle descrizioni del camion fornite da un ...