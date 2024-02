Sanremo, due studenti investiti da un camion pirata: sono gravissimi

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Duetravolti da unche poi è fuggito.due ragazzi di 13 e 15 anni le vittime del gravissimo incidente avvenuto questa mattina a. Era circa le 8 quando un mezzo – molto probabilmente un– li ha investito, per poi scappare senza prestare soccorso. I due ragazzistati immediatamente trasferiti all'ospedale di Pietra Ligure in codice rosso. Sul posto, è arrivata la polizia: gli agenti hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza del vicino mercato dei fiori per cercare tracce del. Una vicenda che ricorda la morte di Davide Rebellin, il campione di ciclismo ucciso nel Vicentino da unistatedesco, poi ...