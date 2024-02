Sanremo | camion investe e fugge fratelli che andavano a scuola | muore 17enne Grave la sorella Rintracciato e fermato l’autista del tir

Sanremo, pirata della strada investe due studenti e fugge: i ragazzi sono gravi, caccia all'autista

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si stavano recando aquando sono stati travolti da un, che è scappato dopo l’incidente. È accaduto poco dopo le 8 del mattino a Bussana, frazione di. Il ragazzo di 17 anni è morto in sala operatoria dopo essere stato trasferito in ospedale, mentre la15enne è ricoverata in gravi condizioni a causa dei numerosi traumi riportati. I duestavano camminando lungo il muro quando il mezzo li ha travolti.del tir è stato subito dopodalla polizia grazie alla descrizione del mezzo fornite da un testimone. Aveva appena finito di consegnare la merce a un’azienda locale e alla polizia ha detto di non essersi accorto di nulla. Il Tir è stato posto sotto sequestro e...