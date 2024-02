Sanità pubblica, gli investimenti. Per la Cittadella San Rocco pronti più di tre milioni di euro

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Importantiin ambito sanitario: presentato il ‘Programma pluriennale di, primo e secondo stralcio’ della Regione Emilia - Romagna, con l’elenco dettagliato degli interventi da realizzare da parte delle Aziende sanitarie e ospedaliere realizzati con fondi statali per 266758milaed il cofinanziamento del 5% della Regione di 14.All’Ausl Ferrara sono destinati complessivamente 6185mila: 3e 115 mila per opere di completamento della Casa della Comunità ’San’ e per la riqualificazione anello ex ospedale Sant’Anna, Inoltre 3per la Casa della Comunità di Cento e 70 milaper l’acquisizione del ...