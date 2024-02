Sanità | in Campania attese infinite in ospedale Tutti contro De Luca

SANITÀ, APPROVATO IL PIANO DI RECUPERO LISTE D’ATTESA: FONDI AGGIUNTIVI PER I BUDGET DELLA ...

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Liste d’attesa: dopo il dossier sul mancato rispetto del Piano regionale scoppia il caso politico. Oggi è prevista la manifestazione regionale a Napoli, alle 15 in piazza del Gesù dove sindacati, associazioni di malati e comitati sfilano in corteo con il Coordinamento campano per il diritto alla salute. Dopo la pubblicazione del dossier degli attivisti su La Notizia il Movimento 5 Stelle ha annunciato un’interrogazione in consiglio regionale. Oggi è prevista la manifestazione a Napoli con sindacati, associazioni di malati e comitati in corteo con il Coordinamento campano per il diritto alla salute “Le liste d’attesa insono uno dei principali drammi della nostra regione. Vincenzo De, che continua a sostenere inspiegabilmente che abbiamo le liste d’attesa più corte d’Italia – afferma il consigliere regionale pentastellato Gennaro Saiello – ...