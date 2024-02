San Siro | Sala | “Soddisfatto dell’incontro con i club | c’è interesse”

San Siro, vertice tra Sala, Inter e Milan sull'ipotesi di ristrutturare il Meazza. «Club collaborativi, lo stadio dovrà diventare loro proprietà»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Sonodi ieri. Io rispetto il fatto che inon si possono esprimere fino a che non hanno la certezza, che oggi non ho nemmeno io, che si possano fare i lavori continuando a giocare. Però ho trovato senz’altro”. Giuseppe, sindaco di Milano, parla così riguardo l’incontro di ieri con l’ad dell’Inter Alessandro Antonello e il presidente del Milan, Paolo Scaroni, sul futuro dello stadio San. “Le grandi opere in Italia le sta facendo Webuild; quindi se c’è una società che può dare garanzie quella è Webuild, senza mancare di rispetto agli altri, ma Webuild sta facendo il grosso delle grandi opere”, ha concluso il sindaco. SportFace.

Cinque vittorie consecutive in campionato, più il successo in Coppa Italia proprio sul Milan, a inizio gennaio. Il biglietto da visita... (calciomercato)

Milan e BMW insieme per promuovere la cultura della diversità e dell’inclusione: A San Siro, domenica, tutti i led dello stadio saranno dedicati a BMW (in qualità di match sponsor). La firma congiunta con il segno "+" caratterizzerà d'ora in poi tutte le iniziative dei due brand ... gazzetta

Brividi a San Siro: per Milan-Atalanta quote sul filo: Cinque vittorie consecutive in campionato, più il successo in Coppa Italia proprio sul Milan, a inizio gennaio. Il biglietto da visita dell`Atalanta in vista del. calciomercato

Nuovo stadio Milan o San Siro Il club ha deciso: è questa la priorità per il futuro: Nuovo stadio Milan o San Siro Il club ha deciso: è questa la priorità in vista del futuro. TUTTI Gli aggiornamenti Arrivano importantissime novità per quanto riguarda il nuovo stadio del Milan. milannews24