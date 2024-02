San Cristoforo | la polizia sequestra stalle e cavalli usati per le corse clandestine

San Cristoforo: Polizia sequestra stalle e cavalli usati per corse clandestine

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 Un controllo straordinario del territorio, è stato compiuto nelle sgiornate dalladi Stato nel quartiere San. Ad operare sono stati gli agenti della Questura di Catania, in particolare dei Commissariati di Pubblica Sicurezza “Centrale” e “San”, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Squadra Mobile, della Squadra a Cavallo, della Squadra Cinofili, dellaScientifica, con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, che hanno eseguito mirati controlli volti ad accertare e verificare la presenza di animali abusivamente allevati nella cerchia urbana. In particolare, in osservanza delle direttive del Questore di Catania Giuseppe Bellassai, gli agenti hanno concentrato la loro azione in un dedalo di vie del quartiere ...