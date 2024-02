Samsung 2024 | la nuova era dell’intelligenza artificiale

World of Samsung 2024: le nuove TV tra IA, Gaming e Lifestyle

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra ricevono nuove funzioni della fotocamera e miglioramenti in Europa con un nuovo aggiornamento: Samsung ha portato il suo ultimo aggiornamento One UI 6.1 agli smartphone Galaxy S24, Galaxy S24 Plus e Galaxy S24 Ultra venduti in Europa. Arrivato con il nome di S92xBXXU1AXB5, l'aggiornamento di 74 ... notebookcheck

Samsung Galaxy Z Fold 6, cambia il design Potrebbe essere squadrato: Samsung Galaxy Z Fold 6 potrebbe avere un design più squadrato rispetto al predecessore, il Samsung Galaxy Z Fold 5, e simile al Nubia Z60 Ultra. tech.everyeye

Una GeForce RTX 4070 Ti a 899 euro e le altre offerte sulle schede video su Amazon: Recensione Samsung Galaxy S24 Ultra: è sempre lui il migliore Android Abbiamo aspettato un po’ di più a pubblicare questa recensione perché Samsung Galaxy S24 Ultra va capito, va utilizzato a fondo e ... hwupgrade