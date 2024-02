Sampdoria, è più vicino l’accordo con Verre? La situazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La situazione paradossale in casadi Valerioè ancora in ballo. Il giocatore ha visto in pochissimo tempo il suo status...

Come noto, in casa Sampdoria c'è sempre la situazione paradossale legata a Valerio Verre da sciogliere. Il giocatore è passato... (calciomercato)

Serie B, Cosenza-Sampdoria apre oggi la 26a giornata: il programma: L'anticipo Cosenza-Sampdoria, in programma oggi (ore 20.30) al 'Marulla', apre la 26a giornata di Serie B. Segue il programma completo: ... tuttob

Sampdoria, Verre: l’accordo è più vicino ma la convocazione non arriva: Manca poco all’accordo con Verre, filtra dalla Sampdoria, però concretamente ancora manca. E così nemmeno a Cosenza il trequartista sarà della partita. La quinta consecutiva che la proprietà, ... ilsecoloxix

Sampdoria-Verre, accordo vicino: settimana prossima decisiva: La situazione paradossale in casa Sampdoria di Valerio Verre è ancora in ballo. Il giocatore ha visto in pochissimo tempo il suo status passare da titolare inamovibile per Pirlo a giocatore fuori rosa ... calciomercato