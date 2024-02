Samantha De Grenet | “Ho scoperto il cancro al seno mettendomi la crema Ero diventata un’altra me”

Samantha De Grenet: "Ho scoperto di avere il tumore mettendomi la crema"

(Di venerdì 23 febbraio 2024)Deha raccontato come, nel 2018, hail tumore al: "Spalmandomi la, avverto qualcosa di strano, quasi un nocciolo, sul". Poi l'operazione, la radioterapia e profonde ferite psicologiche: "Mi porto addosso le cicatrici e i graffi dell’anima. Ero un’altra me e non mi piacevo".

Samantha De Grenet , la scoperta della grave malattia. L’ex Non è la Rai purtroppo è andata incontro a un momento decisamente buio non appena appresa la ... (caffeinamagazine)

Caterina Balivo, l’educazione dei figli: “Evito di metterli sui social per un motivo”: La nota conduttrice Caterina Balivo ha spiegato quale sia il rapporto tra lei, i suoi figli e il mondo dei social. Intervistata a QN Weekend, inserto settimanale de Il Giorno, Caterina Balivo, ... donnaglamour

Samantha De Grenet: “Come ho scoperto di avere un tumore”: Ferite che resteranno per sempre, ma anche una consapevolezza diversa: Samantha De Grenet si racconta tra tumore e famiglia. Oggi sorride, ma in passato le cose non sono state facili per lei. donnaglamour

Samantha De Grenet: "Ho scoperto di avere il tumore mettendomi la crema": Dal tumore si guarisce, ma certe ferite restano. "Ferite dell'anima" le chiama Samantha De Grenet, che sulle pagine di Gente racconta il periodo della malattia: "Ferite che restano e che hanno a lungo ... today