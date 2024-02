Salvini sul terzo mandato | Se passa bene | altrimenti amen Le mie preoccupazioni sono altre  

Terzo mandato, la sconfitta (attesa) di Salvini alimenta i sospetti dei meloniani

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AGI - "Ilse. Certo, dispiace, perchè se uno si trova un buon sindaco o un buon governatore, e di questi tempi non è facile, è giusto che si possa continuare a sceglierlo": lo ha detto Matteo, segretario della Lega e vicepremier, parlando a Cagliari della tenuta della maggioranza dopo le divisioni emerse sull'emendto leghista suldei sindaci e dei presidenti di Regione. "Decide liberte il Parlto", ha ribaditoche da una settimana partecipa a una serie di appuntti elettorali in Sardegna a sostegno della candidatura di Paolo Truzzu alla presidenza della Regione ...

La lite sul terzo mandato nel governo Meloni porterà la Lega al voto disgiunto in Sardegna? Giorgia Meloni e Matteo Salvini non sono mai stati così distanti. ... (open.online)

Sbarra (Cisl) favorevole a ponte sullo Stretto: “Svolta per il Sud”, ma sull’autonomia striglia il governo: Dopo tanti problemi, Matteo Salvini trova in Luigi Sbarra un alleato per il progetto ... ma non manca di richiamare all’ordine l’esecutivo sull’autonomia differenziata. Ponte sullo Stretto, Sbarra ... tag24

Salvini, RussiaChi semina morte non può avere a che fare con me: Così Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti a Cagliari sui suoi rapporti con la Russia. "Non metto piede in Russia da non so quanti anni e non ho mai fatto accordi commerciali con la Russia, a ... ansa

Truzzu con Salvini al mercato di San Benedetto: «Ci attaccano perché sono in difficoltà»: Ultimo giorno di campagna elettorale, il ministro: «Ferrovie, porti e aeroporti li fanno i governi nazionali, che nei decenni passati non hanno avuto la Sardegna come priorità» ... unionesarda