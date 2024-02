Salvezza ormai alla portata,. Mc cerca certezze in Liguria

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tocca al Modena Cavezzo apire stasera la 7^ di ritorno di Serie A2 Elite. I gialloblù giocano alle 20,30 a Campo Ligure sul parquet dei genovesi del Cdm Futsal in uno dei due anticipi del turno (alle 20,15 c’è Lecco-Elledì). Dopo la grande prestazione col 3-3 ottenuto contro il Pordenone secondo della classe, la squadra di Sapinhoconferme del buon momento (7 punti nelle ultime 4 gare) contro la quarta forza del campionato per avvicinare ancora di più unasempre più, grazie al +11 sull’Altovicentino penultimo che al momento non farebbe giocare il playout, costringendo i venetidiscesa diretta in A2. Coach Sapinho ritrova dopo la squalifica due colonne come Jezin e Dudu Costa (nella foto), con 21 reti quarto fra i marcatori del girone, ma perde per il doppio giallo di ...