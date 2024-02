Salvato il braccio a una paziente di 36 anni: la nuova tecnica del San Gerardo di Monza

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Avrebbe rischiato di perdere ilma un’operazione delicata e all'avanguardia da parte di un team di specialisti del Sandiha evitato la perdita dell’arto superiore sinistro. Una 36enne è stata operata per una malformazione congenita del collo e del torace che le aveva causato gravi problemi alla vascolarizzazione dell’arto superiore sinistro ma il team chirurgico multidisciplinare della Fondazione IRCCS Sandei Tintori ha scongiurato la perdita del. La diagnosi anomala e rara La giovanesi era già presentata in pronto soccorso a seguito del protrarsi di sintomi a carico dell’arto superiore: aveva infatti improvvisamente perso la forza dell’arto, con gravi ricadute sulla vita professionale e ...

