Salute | torna il bonus psicologo | domande dal 18 marzo

(Di venerdì 23 febbraio 2024)il. Lepotranno essere presentate all‘Inps telematicamente a partire dal 18e potranno usufruire del servizio i cittadini con un Isee minore di 50mila euro. Una misura resa strutturale e oggi quanto mai necessaria, affermano gli psicologi, perché è “crescente il malessere post pandemia”. L’iniziativa, sottolinea il ministro della, Orazio Schillaci, indica come lamentale sia “una delle priorità”. Leper la richiesta del contributo potranno essere presentate fino al 31 maggio 2024. Rispetto allo scorso anno, sono stati innalzati gli importi del contributo ed è stato esteso a 270 giorni il tempo per il suo utilizzo, precisa il ministero della. Per inoltrare la domanda è ...

