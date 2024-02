Salute mentale e giovani: nel 2023 due suicidi al giorno e 700mila adolescenti sono dipendenti dai social - I dati

(Di venerdì 23 febbraio 2024)preoccupanti iche fotografano la situazione di sofferenza psichica che riguarda bambini,e adulti del nostro Paese. La Società italiana di psichiatria non a caso parla di una nuova pandemia, soprattutto considerando che dopo il Covid i sintomi depressivi nella popolazionequintuplicati. Le diagnosi di depressione e ansia hanno subito un incremento rispettivamente del 28% e del 26%. Inoltre, le statistiche dell’Oms segnalano come a livello globale un adolescente su sette tra i 10 e i 19 anni sia alle prese con un disturbo psicologico. Si tratta di un quadro che implica non solo gravi conseguenze umane e quotidiane per gli individui coinvolti, ma anche un impatto significativo su diversi aspettii, inclusi quelli sanitari, educativi ed economici. Tuttavia, uno dei ...