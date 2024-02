Salerno | rapina in concorso | due indagati

Salerno. Rapine supermercato e sale scommesse: 2 arresti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) In data 22 febbraio u.s., la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dal G.LP. del Tribunale disu richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti di due uominiper il reato diin. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli, travisati e sotto la minaccia delle armi, si sarebbero resi responsabili di due rapine commesse, il 2 giugno ed il 5 novembre 2023, ai danni, rispettivamente, di un supermercato e di una sala scommesse, invece, solo uno dei due sarebbe l’autore di una terza, commessa il 7 aprile 2023, ai danni di un’altra sala scommesse, per un “bottino” complessivo superiore ai 30.000 euro. Segui ZON.IT su Google News.

