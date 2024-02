Salerno, 16enne arrestato per spaccio

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihannoieri unsalernitano, ritenuto responsabile di detenzione ai fini didi hashish. L’arresto effettuato dal nucleo dei “lupi” rientra nell’ambito della massiccia operazione di controllo del territorio svolta dai carabinieri per prevenire l’illecita attività die di consumo di sostanze stupefacenti da parte di giovanissimi. Controlli che hanno già consentito di arrestare diversi minorenni (mercoledì all’esterno di una scuola di Mariconda è stato fermato un 14enne che in casa aveva 118 grammi di hashish) e denunciarne a piede libero altri. Ieri pomeriggio i carabinieri, durante un servizio di osservazione e controllo a bordo di auto civetta e con targhe di copertura, ...

Salerno, spaccio di droga: arrestato 16enne: Arrestato un 16enne di Salerno gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo e ... zon

Cyberbullismo, ok in Senato al DDL: ora torna alla Camera: Il provvedimento sul cyberbullismo ha ricevuto 124 voti favorevoli in Senato. Ora il ddl dovrà superare il vaglio della Camera Un provvedimento indispensabile per contrastare una delle maggiori piaghe ... zon

Spaccio di hashish a Salerno, in manette pusher 16enne: i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno arrestato un 16enne del posto. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri, giovedì 22 febbraio. I militari hanno ... salerno.occhionotizie