Salernitana-Monza | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Salernitana-Monza: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e in streaming

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è una partita valida per la ventiseiesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00:, diretta tv,. La prima di Fabio Liverani sulla panchina dellasi è rivelata un autentico incubo: i campani sono stati letteralmente presi a pallate dalla schiacciasassi del campionato, l’Inter (4-0), non arrivando neppure a fare un tiro in porta nella drammatica notte di San Siro. Tchaouna – IlVeggente.it (Lapresse)Quella con i nerazzurri di Simone Inzaghi è stata la sesta sconfitta nelle ultime sette giornate per i granata, le cui speranze di restare in massimae conquistare la terza salvezza di fila diventano, turno dopo turno, sempre più residue. Sette sono i punti ...

