Salernitana-Monza | Liverani | “Vincere è la medicina migliore | dobbiamo riaccenderci”

Gara-bivio per la Salernitana, parla Liverani: "Dobbiamo assolutamente battere il Monza"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Oggi ci ritroviamo ancora con giocatori che non hanno mai giocato insieme e lavorare su una linea difensiva con concetti diversi va fatto nel pieno delle disponibilità di tutti e pian piano mettere dentro cose differenti. Se ci concentriamo su moduli o numeri non otteniamo niente, è giusto concentrarci sull’aggressività, sulla fame, sulla voglia di correre per il compagno,i duelli individuali”. Lo ha detto l’allenatore della, Fabio, alla vigilia di una partita importantissima, da dentro o fuori per la salvezza, contro il: “avere qualcosa in più degli avversari, pian piano metteremo situazioni tecnico tattiche.sacrificarci per i compagni. In questo momento è normale che abbiamo ancora delle incognite in certi ruoli, non abbiamo ...