Salernitana | Liverani | «Ecco perché domani ci sarà un verdetto importante»

UFFICIALE. Salernitana, via Inzaghi: c'è Liverani. Cosa aspettarsi al Fantacalcio da questo cambio in panchina

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Fabio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di Serie A Fabio, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di Serie A.le sue dichiarazioni. PAROLE – «Abbiamo fatto una settimana piena e la squadra ha lavorato bene. Abbiamo cercato di conoscerci meglio, cosa fondamentale in questo periodo. Il tempo è poco e bisogna accelerare il percorso di crescita. Ci sono ancora delle incognite legate ai ruoli in certe situazioni. Non abbiamo recuperato nessuno, anche se sono sulla buona strada, e non potrò cambiare tantissimo. Da parte di altri ho avuto segnali positivi. Dal primo giorno che sono arrivato ho detto che si ripartiva da zero. Disponibilità e volontà di prendersi la ...