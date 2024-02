Salento | operaio morto stritolato nell' impastatrice | condannato il rappresentante del salumificio a 7 anni Cade l' ipotesi dolosa

Salento, operaio morto stritolato nell'impastatrice: condannato il rappresentante del salumificio a 7 anni. Ca

Salento, operaio morto stritolato nell'impastatrice: condannato il rappresentante del salumificio a 7 anni: E' stato condannato a sette anni di reclusione Attilio Scarlino, legale rappresentante dell'omonimo salumificio, in riferimento all'incidente sul lavoro che si verificò il ... quotidianodipuglia

Nel 2024 ci sono già state 181 morti sul lavoro: Dopo il crollo del cantiere Esselunga di Firenze dello scorso 16 febbraio, si contano già altre vittime, come per esempio un 36enne a Nardò e un 52enne a Pratola Serra ... wired

TRAGEDIA Operaio di una ditta di Foggia muore schiacciato in uno stabilimento in Campania: AVELLINO – Incidente mortale questa mattina nello stabilimento industriale “FCA Stellantis Cia” di Pratola Serra, in provincia di Avellino; la vittima è un tecnico manutentore di 52 anni originario di ... statoquotidiano