Salento, operaio morto stritolato nell'impastatrice: condannato il rappresentante del salumificio a 7 anni: E' stato condannato a sette anni di reclusione Attilio Scarlino, legale rappresentante dell'omonimo salumificio, in riferimento all'incidente sul lavoro che si verificò il ... quotidianodipuglia

Salento, droga ed estorsione: quasi 140 anni di carcere agli imputati, le condanne e i nomi: Quasi 140 anni di carcere sono stati inflitti oggi agli imputati nell'inchiesta che, all'inizio dello scorso anno, consentì di fare emergere un presunto giro di spaccio di ... quotidianodipuglia

Mattia Ottaviano, chi era il collaudatore morto sulla Ducati in fiamme dopo il test di frenata: l'incidente choc in pista: Mattia Ottaviano, come è morto il collaudatore vittima di un terribile incidente stradale sulla pista di Nardò in Puglia L'impatto tra la potente moto Ducati Panigale che guidava ... leggo