Salario minimo negli appalti | il Consiglio comunale di Cerveteri approva la mozione

Cerveteri, Zito (Pd): “Approvata la mozione sul salario minimo negli appalti”

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024 – Nella seduta deldidel 22 febbraio è statata lapresentata da Giuseppe Zito, segretario del Partito Democratico di, e firmata da 9 consiglieri della maggioranza (i 6 del gruppo del Pd, più Salomone, Nucci e Mundula), riguardante il. Lain primo luogo invita il Sindaco e la Giunta a sostenere in sede Anci e in Conferenza Stato-Città – nonché in tutte le sedi opportune, di concerto con i sindacati – tutti gli atti e le misure che portino all’istituzione di unlegale per i lavoratori italiani, sia pubblici che privati. In secondo luogo impegna l’Amministrazione a ...

Cerveteri, Zito (Pd): “Approvata la mozione sul salario minimo negli appalti”: In secondo luogo impegna l’Amministrazione a introdurre l’adeguamento per tutti i dipendenti delle aziende che lavorano per il Comune di Cerveteri e per coloro che lavoreranno in un appalto comunale, ... trcgiornale

