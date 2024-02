Sala Consilina | controlli antidroga nelle scuole | rinvenuta sostanza stupefacente

I Carabinieri eseguono controlli anti droga nelle scuole superiori di Sala Consilina

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nella mattinata del 22 febbraio scorso, a, i Carabinieri della locale Stazione con l’ausilio del Nucleo Cinofili Carabinieri di Sarno hanno svolto, d’intesa con il dirigente scolastico, specificipresso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Gerolamo Gatta” e l’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Marco Tullio Cicerone”, finalizzati alla prevenzione dell’attività di spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti da parte dei più giovani. Le attività, svolte con supporto di unità cinofile dell’Arma specializzate nella ricerca delle sostanze stupefacenti, hanno permesso di rinvenire in un corridoio dell’istituto tecnico industriale un nascosto contenitore in plastica contenente una piccola quantità di hashish, che in esito alle attività è stata sequestrata. Le attività ...