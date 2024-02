Saie e l'attivismo per i diritti riproduttivi di ognun*: il brand makeup lancia "The Every Body Campaign"

Saie e l’attivismo per i diritti riproduttivi di ognun*: il brand makeup lancia “The Every Body Campaign” (Di venerdì 23 febbraio 2024) Saie è uno dei marchi makeup più amati di beauty clean pieno di girl power. E come sempre, lancia campagne estremamente femministe e di grande attenzione ai diritti di ognun*. Per questo ha annunciato il ritorno di “The Every Body Campaign”, la più grande campagna per i diritti riproduttivi sostenuta dall’industria beauty, che unisce più di 60 marchi di spicco nei settori della bellezza e del benessere per raccogliere consapevolezza e fondi per il diritto riproduttivi, per avere totalmente il controllo di se stess*. Raddoppiando il suo impatto, la campagna di Saie è pronta a raccogliere oltre 300.000 dollari per SisterSong: Women of Color Reproductive Justice Collective, ... Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 febbraio 2024)è uno dei marchipiù amati di beauty clean pieno di girl power. E come sempre,campagne estremamente femministe e di grande attenzione aidi. Per questo ha annunciato il ritorno di “The”, la più grande campagna per isostenuta dall’industria beauty, che unisce più di 60 marchi di spicco nei settori della bellezza e del benessere per raccogliere consapevolezza e fondi per il diritto, per avere totalmente il controllo di se stess*. Raddoppiando il suo impatto, la campagna diè pronta a raccogliere oltre 300.000 dollari per SisterSong: Women of Color Reproductive Justice Collective, ...

Video di Tendenza