Russia: Schlein, ‘Salvini? Forse non ha ancora tolto felpa Putin, Meloni gli chieda chiarezza’

Mozione di sfiducia contro Salvini: anche Schlein, Conte e Avs firmano il documento di Calenda: La mozione è stata sottoscritta anche dai gruppi del Pd, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra con le firme di Elly Schlein, Giuseppe Conte ... lui dimostra che quell’accordo fra Lega e Russia Unita è stato ... globalist

Azione presenta mozione di sfiducia contro Salvini, firmano anche Schlein e Conte. Il leader della Lega: "Nessun accordo con Putin”: "Abbiamo chiesto a Matteo Salvini ripetutamente di mostrare la prova della rescissione dell'accordo tra Lega e Russia Unita. Non l'ha voluto fare. Con il Pd, il M5S e Sinistra italiana abbiamo deposit ... msn

Two years of Putin's full-scale invasion of Ukraine: He, for example, parted ways with popular army chief Valery Zaluzhny credited with the Ukrainian's army stunning success in holding out against a vastly more powerful Russian military at the onset of ... ansa