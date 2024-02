Rugby | Sei Nazioni | il XV dell’Italia contro la Francia

Sei Nazioni 2024: la formazione dell'Italia che fa visita alla Francia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il CT dell’ItalGonzalo Quesada ha ufficializzato la formazione che affronterà ladomenica 25 febbraio alle 16 allo Stadio Pierre Mauroy di Lille, nella partita valida per la terza giornata del Guinness Sei2024. Confronto numero 50 tra le due squadre, il primo a Lille nel match che metterà in palio anche il Trofeo Garibaldi. Triangolo allargato formato da Capuozzo, Menoncello e Ioane con la coppia di centri formata da Brex e Federico Mori, che torna nel XV titolare a distanza di quasi due anni. Chiavi della mediana affidate a Garbisi e Page-Relo, al primo cap da titolare nel Sei. In terza linea insieme a capitan Lamaro scenderanno per la prima volta in campo dal primo minuto Vintcent e Favretto: la terza linea azzurra in forza ad Exeter vestirà la maglia numero 8, mentre il giocatore in ...