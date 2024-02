Sei Nazioni 2024: la formazione dell'Italia che fa visita alla Francia

Rugby: Sei Nazioni. Ecco il XV azzurro per sfidare la Francia: Torna Mori, primo cap da titolare nel torneo per Page-Relo ROMA (ITALPRESS) - Gonzalo Quesada, ct della Nazionale italiana di rugby, ... sport.tiscali

Rugby, Sei Nazioni 2024: a Lille l’Italia sfida una Francia che zoppica ma che resta fortissima: Torna il Guinness Sei Nazioni 2024 e domenica la terza giornata si chiuderà a Lille, dove la Francia padrona di casa ospiterà l’Italia di Gonzalo Quesada. In campo due squadre che non arrivano all’app ... oasport

Fine settimana in trasferta per gli Arieti Rugby Rieti: Fine settimana in trasferta per gli Arieti Rugby, si comincia con la Under 14 di Bozza che giocherà sabato 24 a Roma in un triangolare contro il Tivoli e l’Appia Rugby. Le Under 8 e 10 di Gunnella, do ... rietinvetrina