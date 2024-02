Rugby | Sei Nazioni 2024 | Irlanda e Inghilterra | continua la corsa a distanza

Rugby - Sei Nazioni 2024, Italia: un cambio in prima linea nel gruppo per la Francia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Torna questo weekend il Guinness Seie tra sabato e domenica è in programma la terza giornata del torneo continentale. L’Italia di Gonzalo Quesada scenderà in campo per l’ultimo match del turno, domenica alle ore 16, a Lille contro la Francia. Ma sabato andranno in scena due sfide che potrebbero essere fondamentali per laal titolo. Alle 15.15 l’ospiterà il Galles, con i padroni di casa che voglionore il loro percorso netto che è valso sin qui due vittorie con bonus. Gli irlandesi sono sempre più i favoriti per il titolo, hanno già “eliminato” una concorrente, la Francia, e poi dominato contro l’Italia. E con il Galles i ragazzi di Andy Farrell partono favoriti e non possono permettersi un passo falso. Il Galles, invece, è ancora a caccia della prima vittoria nel ...