Rugby | Sei Nazioni 2024 | il XV della Francia per affrontare l’Italia

Sei Nazioni 2024: la formazione dell'Italia che fa visita alla Francia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Torna questo weekend il Guinness Seie domenica pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 16, a Lille scenderanno in campoe Italia a chiudere la terza giornata del torneo. E poco fa Fabien Galthiè ha annunciato la formazione che affronterà gli azzurri allo Stade Pierre Mauroy. Eccola. Due le grandi novità in casa, cioè l’inserimento di Posolo Tuilagi in seconda linea e Paul Boudehent in terza linea, in una squadra capitanata da Charles Ollivon, vista l’assenza per infortunio di Alldritt. Per il resto nessuna grande sorpresa, con Galthié che sceglie esperienza e qualità nei trequarti, così come in prima linea. Sarà Maxime Lucu a dover prendere l’eredità di Antoine Dupont in mediana, dove affianca l’ormai titolare Matthieu Jalibert, mentre per il gioco al piede grande attenzione dovrà venir ...