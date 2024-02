Ruba il monopattino a un ragazzino. Incastrato dai tatuaggi in faccia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Hato ilad un 17enne davanti al McDonald’s di corso Milano ed è andato al bar, ma l’hanno tradito i numerosiche ha sul viso e la lista di precedenti penali. Un 35enne monzese pluripregiudicato è stato arrestato dalla polizia per furto e ora è sottoposto all’obbligo di firma alla Questura in attesa di giudizio. Tutto è iniziato quando una pattuglia è stata fermata in corso Milano dalche chiedeva aiuto perché pochi istanti prima, davanti al McDonald’s, un uomo con numerosial volto gli aveva sottratto il suo nuovoelettrico del valore di circa 300 euro, allontanandosi in direzione di via Borgazzi. I poliziotti, sulla base delle descrizioni fornite dal giovane, hanno riconosciuto l’autore del reato come una persona già nota, ...