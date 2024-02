Lavori in corso a Fiumicino, nascerà una rotonda tra via Castel Sant'Angelo e via di Tragliatella • Terzo Binario News

Rotonda tra via Castel Sant'Angelo e via di Tragliatella, Feola: "Ecco i dettagli" (Di venerdì 23 febbraio 2024) Fiumicino, 23 febbraio 2024 – "In merito alla Rotonda che vedrà la luce all'incrocio tra via Castel Sant'Angelo e via di Tragliatella, di cui gli ufficio comunali stanno predisponendo la progettazioni, ci tengo a scendere nei particolari". E' quanto dichiara Roberto Feola, presidente della Commissione Lavori Pubblici, che sottolinea: "La Regione contribuirà con il finanziamento dell'opera ed Astral eseguirà il lavoro". "La Rotonda avrà un diametro di 30 metri. È necessario acquisire i pareri della sovrintendenza archeologica (sperando che si possano bypassare gli scavi) e quello per il vincolo paesaggistico, considerando il vigente PTPR. Il parcheggio antistante l'incrocio risulta essere in comproprietà tra il Comune di Fiumicino e il Comune di Anguillara Sabazia. Come Commissione ...

