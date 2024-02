Rosalinda Cannavó | 3 look a cui ispirarsi scelti per la Milano Fashion Week

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024) I 3da giorno e da serada. Da replicare il prossimo inverno Uno da giorno e due da sera. Tredaper lamilanesi sembrano aver già catturato l’attenzione degli addicted modaioli. Il primo – firmato Moorer – racconta una tipica giornata meneghina da scaldare con un soffice piumino strutturato e ben strizzato in vita. Total Black ovviamente. Ma giocoso e vincente per trascorrere la frenetica quotidianità con stile e comfort. Il secondo – adatto per una soiree o un appuntamento romantico – è super chic e strizza l’occhio al classicismo di un tempo quando per essere sensuali era sufficiente un tocco di nero sofisticato e glamour, Non a caso, ...