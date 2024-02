Roma vs Torino | probabili formazioni e dove vederla

Roma-Torino: probabili formazioni, statistiche e dove vederla in TV e in streaming

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I giallorossi vanno a caccia del quarto posto, mentre i granata provano a rimanere tra i primi dieci.vssi giocherà lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 18.30 presso lo stadio OlimpicoVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sotto la gestione De Rossi i giallorossi hanno riacquistato fiducia e compatezza al punto da iscriversi alla corsa verso il quarto posto, distante quattro lunghezza. I giallorossi nelle ultime cinque giornate hanno totalizzato ben dodici punti, frutto di quattro vittorie e una sconfitta Il passo falso casalingo contro la Lazio nel recupero di campionato ha frenato il cammino dei granata verso un possibile piazzamento europeo. La squadra di Juric era infatti reduce da otto punti nelle ...

Le Probabili formazioni di Roma-Torino , match della ventiseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La partita è in programma alle 18:30 di lunedì 26 febbraio ... (sportface)

Roma, tegola per De Rossi: le condizioni di Llorente: Una tegola che rischia di protrarsi per qualche giorno e di far risultare indisponibile il giocatore anche nel prossimo match che la Roma disputerà contro il Torino, lunedì 26 febbraio. Dopo lo ... footballnews24

PRIMA PAGINA - CdS: "Max, decide il Mondiale. La Lazio si riaccende": Nel taglio alto spazio alle qualificazioni di Milan e Roma agli ottavi di Europa League, mentre in basso viene posto l'accento sulla vittoria della Lazio nel recupero con il Torino. tuttonapoli

Roma-Torino: la probabile formazione di De Rossi: Roma-Torino: la probabile formazione di De Rossi · All. De Rossi (4-3-3) · Svilar · Kristensen · Lazio, la probabile formazione di Sarri contro la Fiorentina · Cagliari-Napoli: la probabile formazione ... corrieredellosport