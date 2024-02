Roma | Totti | “Brighton avversario ostico De Rossi sta facendo molto bene”

Totti: "Brighton avversario ostico. De Rossi sta facendo molto bene"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, Francescoha commentato il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024, in cui laha pescato il: “Si tratta di un, allenato da un grande tecnico italiano che conosce il nostro calcio e stain Premier League. Al momento direi 50-50, ma a decidere tutto sarà il campo“. Sull’impatto di Daniele Dealla guida dei giallo, invece: “Penso che sia entrato, riuscendo a sostituire al meglio Mourinho.non è una piazza come le altre da allenare, ma lui stae mi auguro che possa continuare così“. Infine, ...

