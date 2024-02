Roma | sospiro di sollievo per Llorente | esami negativi e sarà dimesso oggi

Roma, sospiro di sollievo per Llorente: esami negativi, oggi sarà dimesso

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Latira undiper le condizioni di Diego. Il difensore spagnolo, uscito ieri dopo aver rimediato un colpo alla testa in uno scontro di gioco nel corso dei playoff di Europa League contro il Feyenoord, è stato sottoposto a tutti gliche hanno dato esito negativo, come ha comunicato il club. Il centrale numero 14già nella giornata die dovrà riposare per alcuni giorni. SportFace.

Roma - Pellegrini non è l'unico giocatore a rischio per il derby . In casa Roma i fari accesi anche sulla condizione fisica di Llorente che si è fatto male ... (corrieredellosport)

sospiro di sollievo per la Roma che domenica aveva perso Diego Llorente per infortunio al termine del primo tempo del match contro l'Atalanta.... (calciomercato)

