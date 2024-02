Roma ‘Se non stai con me ti rovino la vita’ | botte e minacce alla ex | 22enne nei guai

Roma agli ottavi di Europa League: Feyenoord ko ai rigori, rivivi la diretta

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Una relazione nata sui social era diventata un incubo per una ragazzana che, dopo una breve frequentazione ha deciso di interromperla a causa di comportamenti verbalmente e fisicamente violenti da parte dell’ex. Ma lo stalker non ha smesso di angosciarla, costringendola anche a modificare le sue abitudini di vita. Fatti per i quali la vittima si è vista costretta a denunciare ildi Bologna.ex – (ilcorrieredellacitta.com)Sono stati i Carabinieri del Nucleo Investigativo di, al termine di indagini dettagliate, a dare seguito al provvedimento a firma del Gip del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, di un’ordinanza applicativa di misura cautelare del giovane stalker, gravemente indiziato di atti ...

Chiusura della FL3 Roma-Viterbo, Panunzi (Pd): “RFI e Regione facciano chiarezza sulla linea ferroviaria”: “Sulla chiusura estiva della linea ferroviaria Roma-Viterbo (FL3) ho presentato, insieme al capogruppo del Pd Mario Ciarla e al consigliere regionale e segretario regionale del Pd Daniele Leodori, due ... ontuscia