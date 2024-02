Roma | Schlein | ' bene Mattarella | violenza politica inaccettabile' **

Schlein, inaccettabile manichino bruciato, bene Mattarella

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Questava condannata e non è accettabile. Gli avversari si battono con le idee e le proposte in una sana dialettica democratica. Ha ragione il presidentenel dire che gli atti die aggressività verbale o fisica non devono trovare alcuno spazio”. Così la segretaria del Pd Elly