Roma | problemi alla coscia per Karsdorp Tac negativa per Llorente

Metro C, disagi tra San Giovanni e Giardinetti. In funzione navette sostitutive

Non arrivano buone notizie per Daniele De Rossi. Nel corso della sfida tra Roma –Inter, Bryan Cristante è stato costretto ad abbandonare... (calciomercato)

Salvini, il Nuorese peggio trattato nei decenni da Roma: "Se ci sono questi problemi è anche perché le infrastrutture, che portano sviluppo, impese, lavoro, studenti, non ci sono - ha rubaito il vice premier - . Il mio ministero da questo punto di vista è ... ansa

Università La Sapienza di Roma: Denunciati 13 Casi di Abusi e Molestie Sessuali nel 2023: Nel corso del 2023, sono emersi numerosi casi di abusi e molestie sessuali all'Università La Sapienza di Roma, denunciati dalla rettrice Antonella ... messi a disposizione per affrontare questi ... abruzzo24ore.tv

Roma, chiusa kebab-pizzeria per gravi violazioni igieniche sulla Laurentina: rinvenute blatte sulla pizza: Il locale erogava kebab e pizza, cucinati però in condizioni igieniche proibitive e che potevano causare realmente dei problemi di salute per tutti i clienti. A dare il benvenuto agli agenti della ... ilcorrieredellacitta