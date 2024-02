Roma, perseguita l'ex e la diffama sui social: "Se non stai con me ti rovino la vita"

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 febbraio 2024– A seguito di indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di, il Gip del Tribunale di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha emesso un’ordinanza applicativa di misura cautelare a carico di un 22enne di Bologna, gravemente indiziato di atti persecutori ezione nei confronti della sua ex ragazzana. Il provvedimento dispone il divieto di avvicinamento all’appartamento ove ora risiede la donna e dei luoghi da questa abitualmente frequentati, con divieto di rivolgerle la parola in qualunque modo, anche ove la incontri occasionalmente, e di comunicare con la stessa in qualunque modo. Il procedimento penale trae origine dalla querela presentata a dicembre 2023 dalla vittima nei confronti del 22enne, con il quale aveva avuto una ...

