Roma, pericolo Liverpool: le possibili avversarie agli ottavi di Europa League

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Nyon, 23 febbraio 2024 – Non sono bastati 270 minuti a decidere una vincitrice trae Feyenoord. Ci sono voluti i rigori, oltre che un super Svilar, a premiare la squadra di De Rossi, che affonda gli olandesi per la terza volta consecutiva (leggi qui). Il tecniconista, alla sua prima notte europea all’Olimpico (in veste di allenatore), ha dimostrato audacia, personalità ed intelligenza. Ma se il Feyenoord è già storia, ora bisogna guardare oltre. Alle 12, infatti, andranno in scena i sorteggi deglidi finale di. La, così come il Milan, starà in seconda fascia (mentre l’Atalanta è in prima). Ciò significa che è concreto il rischio di un big match: ilpiù grande si chiama, che tanto ha fatto male ai ...