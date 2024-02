Roma | ora è Svilar il portiere titolare Come cambiano i piani sul mercato

Un altro venerdì nero per spostarsi. Oggi 23 febbraio 2024 è stato infatti indetto uno Sciopero nazionale di tutti i settori pubblici e privati, in cui, come ... (quifinanza)

“E’ incredibile, non ho parole. Ho lavorato tutta la mia vita per questo. Ogni volta che entro in questo stadio è sempre più speciale, pazzesco. In questi ... (sportface)