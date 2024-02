Roma: Milani (Fdi), ‘opposizioni non siano silenti, serve condanna bipartisan’

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024), 23 feb. (Adnkronos) - “Solidarietà al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ancora vittima di un atto intimidatorio. Ieri sera al corteo in memoria di Valerio Verbano è stato bruciato un manichino raffigurante Giorgia Meloni e questa mattina sotto la metro Conca d'Oro sono comparse scritte sempre intimidatorie. Ci chiediamo perché lesu tali episodi che meriterebbero una". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia Massimo. "Assistiamo sistematicamente -aggiunge- a minacce, intimidazioni e insulti verso la persona del presidente del Consiglio come mai avvenuto prima. Se la sinistra non prende le distanze da questi atti vergognosi di certo non contribuirà a stemperare il clima di odio che si è creato. E ciò ...