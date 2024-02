Roma-Feyenoord | una gioia di rigore | giallorossi agli ottavi

Roma-Feyenoord, tifosi olandesi in città: provocazioni sui social. Allarme sicurezza

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Centoventi minuti di sofferenza e gli infernali calci diper avere la meglio delall'Olimpico nel ritorno del playoff di Europa League. Lagode, De Rossi gode e con lui tutto il popolo giallorosso che ci ha creduto fino al tiro decisivo di Zalewski che ha fatto partite la festa. Inutile ilsbato da Lukaku perché ci ha pensato Svilar a fermare due volte dal discetto gli olandesi che tornano ancora una volta a casa con le pive nel sacco. Per De Rossi un'altra festa che gli è costata però qualche capello bianco: ma va bene anche così, successo strameritato dell'unica squadra in campo che ha provato a vincerla. Un gran bel segnale per il futuro, così come il calore che l'Olimpico dedica al suo nuovo condottiero. Mourinho è già dimenticato. Si mette subito in salita. ...