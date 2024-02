Roma-Feyenoord LIVE 1-1 | si va ai calci di rigore | Aouar segna | Hartman anche

LIVE Al 90' Roma-Feyenoord 1-1: risultato ancora in parità, si va ai supplementari

Roma, Spinazzola riparte dal Feyenoord e all’Olimpico c’è l’agente: le ultime sul futuro | CM.IT: In tribuna per Roma-Feyenoord presente Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola: l’esterno ha il contratto in scadenza, ma il futuro è tornato in bilico Daniele De Rossi ha rigenerato una Roma che ... calciomercato

Europa League, Svilar e Zalewski regalano il passaggio del turno alla Roma | Feyenoord battuto ai calci di rigore: E’ una notte come tante, come altre, una come quelle passate da Josè Mourinho in panchina con di fronte il Feyenoord, avversario tanto amato quanto odiato dai tifosi giallorossi. Ma questa sarà tutta ... sportpaper

Infortunio Llorente: paura in Roma Feyenoord, fuori in barella: Infortunio Llorente: testa contro testa con Ueda in Roma-Feyenoord, con il difensore spagnolo che ha la peggio e lascia il campo in barella Momenti di paura all’Olimpico per l’infortunio di Llorente. calcionews24